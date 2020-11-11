В Красноярском крае коллекторы запугивают должников карой судебных приставов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители одного из населенных пунктов Рыбинского района обнаружили на своих подъездах объявления с требованием срочно погасить долги по кредитным платежам. Содержание объявлений носит характер ультиматума: если граждане в срочном порядке не вернут долги банкам, к ним придут судебные приставы, вскроют квартиру без ведома хозяев и заберут все вещи в счет уплаты. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, в тексте есть ссылка на закон «Об исполнительном производстве».

Рассчитываться по взятым на себя обязательствам, разумеется, нужно. Но в данном случае есть прямое нарушение законодательства, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю. Во-первых, судебные приставы работают с должниками только после решения суда, если те сами не торопятся его исполнить. Во-вторых, судебный пристав вправе входить в жилое помещение должника без его согласия только с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава структурного подразделения. То есть когда для этого есть крайняя необходимость.

Так что все ультимативные заявление на дверях подъезда – это работа коллекторов. Обо всех нарушениях можно сообщать по телефонам: 8 (391) 222-00-21, 222-00-30, 222-00-54 или на электронную почту mail@r24.fssp.gov.ru. При обращении необходимо предоставить информацию, подтверждающую незаконную деятельность «коллекторов», в том числе любые текстовые, СМС-сообщения, полученные письма, фотографии, аудио-видео записи.