Девушка-подросток из Эвенкии ударила в спину несостоявшегося ухажера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии девушка-подросток пойдет на скамью подсудимых за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью молодому человеку, который претендовал на роль ее ухажера. Произошло это в поселке Чиринда в августе текущего года. Вот какие подробности рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Вечером 8 августа компания молодых людей устроила застолье с алкоголем. Немало выпили. В ходе вечеринки 17-летняя девушка и ее 19-летний знакомый поссорились. Причина ссоры – в прошлом обвиняемая не захотела встречаться с потерпевшим. Стали выяснять отношения, но друзьям удалось погасить конфликт.

Однако когда вечеринка закончилась и гости стали расходиться, ссора вспыхнула вновь. Молодые люди находились уже на улице, когда девушка достала нож (откуда он у нее, не уточняется, возможно, она взяла его в доме или он находился у нее в сумочке, в кармане). И ударила им потерпевшего в спину. Один раз. Свидетели вызвали «скорую», раненого удалось спасти. А вот какое наказание ждет обвиняемую, в скором времени решит суд.