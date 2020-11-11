В Красноярском крае на экологию выделено более 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на экологию выделено 8 миллионов рублей. Речь идет о конкурсе на получение грантов на реализацию экологических проектов из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». Всего было подано 8 заявок, к комиссия выбрала 6. Учитывались актуальность, социальная значимость, уникальность, информационная открытость проектов.

Среди победителей проекты по переработке вторичных ресурсов, определению мест и ликвидации несанкционированных свалок, сбору пластика и макулатуры, по защите безнадзорных животных и экологическому просвещению. Также одним из проектов, получивших грант, стала разработка уникального мобильного устройства по очистке воздуха.

- Все заявленные проекты, безусловно, важны и актуальны для Красноярского края. Все они затрагивают различные сферы экологии: мы рассмотрели проекты в области ТКО, атмосферного воздуха, очистке территорий от мусора, защиты объектов животного мира, экопросвещения. Надеюсь, реализация этих проектов принесет значимую пользу экологии нашего края, – отметил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Виталий Бадмаев.