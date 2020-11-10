Красноярский театр оперы и балета награжден специальным призом главной театральной премии России «Золотая Маска»

Сцена из спектакля. Фото: сайт Красноярского театра оперы и балета.

Сегодня в Москве подвели итоги главного театрального конкурса страны «Золотая Маска» и на церемонии награждения, которая проходила онлайн, назвали лауреатов.

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского стал обладателем специального приза премии.

Награждена опера "Груди Терезия" Франсиса Пуленка в постановке Сергея Боброва и творческий коллектив спектакля. Приз - «Специальная Премия Жюри Музыкального театра» «За новый взгляд на оперный жанр в новом театральном пространстве»!

Напомним, с оперы «Груди Терезия» в Красноярске стартовал проект театра #искусствовквадрате, новое пространство для необычных постановок.

На просмотр спектакля «Груди Терезия» в конце сентября приезжало жюри фестиваля «Золотая Маска». Опера получила сразу четыре номинации на «Золотую Маску» – за лучший спектакль, лучшую работу дирижера (главный дирижер и художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде), лучшую работу режиссера (художественный руководитель театра заслуженный артист России Сергей Бобров), лучшую женскую роль (лауреат международных конкурсов меццо-сопрано Дарья Рябинко).