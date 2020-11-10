«Влюбленные с гирляндами, цветочное творчество»: как красноярцы благоустраивают балконы и дворы

Для влюбленных нет преград - оформление балконов в доме на проспекте Мира, 106. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В конце сентября подвели итоги городского этапа конкурса «Самый благоустроенный район города»-2020, а участники и победители уже придумывают идеи, как снова удивить красноярцев.

Жильцы дома на проспекте Мира, 50 в этом году приняли участие сразу в четырех номинациях конкурса: «Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома», «Чистый подъезд – чистый город», «Образцовая детская развивающая площадка» и «Лучший цветник/клумба». И получили награду за самую красивую цветочную клумбу. Победительница конкурса Галина Турова признается, что каждый год клумбу обновляют и придумывают тему для оформления.

Клумбы у дома на проспекте Мира, 50. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

- Каждый год у нас композиции оживающие: не просто цветы посадили, а обязательно с тематикой. В первый год, когда начали заниматься благоустройством, было 100-летие художника Бориса Кустодиева, и мы посвятили клумбу ему. В прошлом году выбрали тему «Птичий двор», тоже по мотивам картины. А в этом году – иллюстрация к произведению нашего земляка, писателя из Назарово Василия Бабушкина-Сибиряка. Здесь у нас была изображена речка Каменка, пляж, зона отдыха и цветы, - рассказала Галина Турова.

Еще одним победителем городского этапа конкурса в Центральном районе стала необычная композиция, украсившая два балкона в доме на проспекте Мира, 106, - парочка влюбленных с цветочной гирляндой, соединяющей балконы. Идея соседей по району так вдохновила жильцов дома по Мира, 50, что они решили в следующем году оформить уже четыре лоджии.

- Инициативы жителей позволяют менять облик нашего района. Если у красноярцев не будет желания создавать и беречь красоту, то изменить город к лучшему у нас точно не получится, - считает руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. - К счастью, в нашем районе живут самые настоящие благоустроители. Люди, готовые вкладывать время, силы и душу в то, чтобы украшать пространство вокруг себя. А мы в свою очередь всегда поддерживаем их и финансово, и технически, и организационно.