В Красноярске объявлено вознаграждение за потерявшуюся собачку

Фото "Алькин Дом" Вконтакте.

Приют для животных «Алькин дом» сообщил о том, что у них потерялась маленькая собачка Умка и просят красноярцев помочь в поисках малышки.

Волонтеры, работающие в приюте, предполагают, что Умка может находиться на улицах Тобольская, Шевченко, Энергетики, Баджей и в других расположенных рядом местах. Но не исключают, что собака могла уйти и дальше. «Жители ПРАВОГО БЕРЕГА, просим! Умоляем! Посмотрите по сторонам - если увидите эту собачку (возможно она уже без курточки) срочно позвоните по тел. 8913-534-41-00!!! Мы её любим и ждем!», - написали волонтеры на своей страничке «Алькин Дом» Вконтакте.

И объявили вознаграждение размером 10.000 рублей.

Напомним, каждое воскресенье в приюте «Алькин Дом» день Открытых дверей для всех желающих. Здесь можно поиграть с собаками, покормить их, выбрать питомца, оказать любую посильную помощь. По всем вопросам можно звонить по номеру +7 913 534 41 00