«У меня все есть»! 90-летняя жительница Красноярского края передала в хоспис 10 тысяч рублей

Алла Юрковская нашла своего мишку после смерти мамы в ее питерской квартире. И передала семейную реликвию в школьный музей в Железногорске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом случае рассказали в сообществе «Городовой, Железногорск» Вконтакте. Жительница Железногорска Алла Александровна Юрковская решила передать свои сбережения в хоспис:

– Знаю и читаю про хоспис в нашем Железногорске. Рада, что вам пришла эта мысль в голову и такая организация заработала в городе. И я понимаю, что вы нуждаетесь в помощи. На что мне деньги? Окна поменяла, необходимое прикупила – у меня все есть. А вас с новосельем! У вас большое новое здание, впереди огромная работа! И средства необходимы. Вот мои десять тысяч. Главное, помогите тем, кто нуждается.

«Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала историю этой женщины, пережившей блокаду в пятилетнем возрасте. Потом ее и сестренку с мамой эвакуировали в Сибирь, в Красноярский край, и второй раз она приехала сюда уже после окончания института и стала сибирячкой. Всю жизнь проработала в Железногорске.

Алла Юрковская рассказал тогда историю и о том, как ее во время блокады спас плюшевый медвежонок, подаренный папой перед уходом на фронт. Голодная пятилетняя Аллочка надолго оставалась одна в промерзшей квартире, потому что мама уходила на работу:

- Меня тогда мучила мысль: вдруг мама не вернется? Горло перехватывало от ужаса, не могла дышать. И однажды я услышала, как мишка говорит мне папиным голосом: «Ты же моя старшая дочка, выше нос!» Что это было – не знаю. Но ужас отступил, я почувствовала, что уже не одна.