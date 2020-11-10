В Красноярске проверили качество воды в роднике на «Столбах». Можно брать!

Фото со страницы Юлии Верхушиной в Facebook.

Напомним, обустройство Восточного входа на «Столбы» завершается, и многие беспокоились, что не будет возможности набирать воду из родника, к которому многие ездят специально. Хотя качество воды тут не очень высокое.

Пробы воды для исследования взяли до начала благоустройства (16.04.2020) и после его окончания (05.11.2020).

«Если кратко - качество воды в источнике не изменилось. Оно в целом СООТВЕТСТВУЕТ СанПиНам. При этом по содержанию химических веществ по ряду показателей пробы воды ниже гигиенических нормативов. Но так было и в апреле, я об этом уже писала», - сообщила в социальных сетях руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.

Воду уже можно набирать. В будние дни до бювета, расположенного недалеко от парковки, можно будет проехать на автомобиле. Хотя работы на парковке еще идут, но проехать можно. В выходные дни эта часть парковки доступна только для маломобильных красноярцев и туристических автобусов.

Напомним, реконструкция Восточного входа на «Столбы» началась весной. В этом месте появится визит-центр с камерами хранения, местом для приема пищи, комнатой матери и ребенка, теплыми помещениями для отдыха и переодевания и туалетом.