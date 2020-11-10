Красноярск готов запустить более 90 млн «умных» счетчиков ЖКХ

Модуль NB-ioT. Фото: МегаФон.

В Красноярске готовы к запуску более 90 млн «умных» счетчиков ЖКХ. Напомним, что с 1 января 2022 года вступят в силу поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Согласно изменениям, все новые жилые дома должны быть укомплектованы «умными» приборами учета электроэнергии.

Специалисты компании МегаФон завершили основной этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Красноярске. Сеть NB-IoT также была Железногорске и Ачинске. Отметим, что Красноярск и Железногорск входят в число пилотных городов, где реализуется федеральные проект «Умный город» по внедрению информационно-коммуникационных технологий в городских системах жизнеобеспечения и безопасности.

- Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть более 90 миллионов специализированных устройств «интернета вещей», а у сбытовых компаний и интеграторов остается еще достаточно времени на закупку, установку и проверку необходимого оборудования и сервисных платформ, - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского филиала МегаФона Максим Скворцов.

В Красноярском крае технологии «интернета вещей» активно используются и в других социально значимых проектах. Так, компания МегаФон обеспечивает работу мобильных кардиографов, бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС и терминалов безналичной оплаты в городском транспорте Красноярска. По данным за 2020 год, на 15% выросло количество sim-карт МегаФона, которые используются в «умных» датчиках, выросло на 15%.

СПРАВКА КП

NB-IoT – новый стандарт сотовой связи, разработанный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Сигнал распространяется на расстояние до 15 км, эффективно проникать в любые помещения, в том числе промышленные и подвальные со сложными конструкциями. Передающее устройство NB-IoT способно работать от одной обычной батарейки около 10 лет.