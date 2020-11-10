В Красноярске обвиняемого в убийстве двух взрослых и 9-летнего ребенка будут судить с участием присяжных

Суд может дать пожизненное заключение убийце трех человек. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

По версии следствия, 32-летний житель Красноярска после просмотра в сети «Интернет» видеоматериалов со сценами насилия решил расправиться с семьей своих соседей, видимо, понимая, что они смогут дать отпор. Дверь ему открыла 47-летняя женщина, сначала он напал на нее, потом на ее 75-летнего отца и 9-летнего ребенка. Всем троим он нанес множественные смертельные ножевые ранения. Свою вину обвиняемый не признал, однако она подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Красноярский краевой суд, его будут рассматривать с участием присяжных заседателей.

За совершение преступления обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

«Комсомольская правда» рассказывала об этой трагедии на улице Щорса, напомним, убийство произошло в марте этого года, было проверено около 250 человек.