В Красноярском крае требуется более тысячи полицейских

В полиции Красноярсокго края появились около тысячи вакансий. Фото: Мария ЛЕНЦ

В банке вакансий краевой службы занятости есть более тысячи предложений работы в органах внутренних дел.

Полицейские требуются в 45 территориях. Доля "городских" вакансий превышает долю "районных" в 7,3 раз (88% против 12%). Самое большее количество свободных рабочих мест – 431, или 26,9% от общего количества, в Красноярске.

Должности, на которые приглашают сотрудников, - полицейский, полицейский-водитель, водитель автомобиля, участковый уполномоченный полиции, инспектор, следователь.

525 бывших работников органов внутренних дел в этом году уже обратились в службу занятости населения Красноярского края, половина из них уже трудоустроены. Напомним, несколько лет назад в МВД прошли большие сокращения.

Со всеми предложениями работы можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края или на портале "Работа в России", а также обратившись в ближайший центр занятости.