В Красноярске на улице Шахтеров ограничили движение

Фото: администрация Красноярска.

На время капитального ремонта водопроводной камеры работ на улице Шахтеров проезжая часть станет более узой в районе дома № 14 (район остановки «Шахтеров») на участке длиной 15 метров. Ограничения продлятся с 8 утра 10 ноября до полуночи 27 ноября.

Еще одно изменение дорожного движения, на этот раз постоянное, вводится с 10 ноября на улице Петра Ломако. В районе домов № 6 и № 4 установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Зона действия» и «Время действия». Такое решение принято из-за того, что припаркованные на проезжей части автомобили мешают движению транспорта и особенно - общественного транспорта.

Напомним, в ночь с 12 на 13 ноября в Красноярске закроют въезд в город со стороны улицы Калинина. Ограничения связаны с переносом стелы «Красноярск» в другое место. Заехать в город можно будет стороны улицы Котельникова.