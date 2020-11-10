Книги можно выбрать заранее и получить заказ в библиотеке. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В Красноярске городские библиотеки продолжают работать в ограниченном режиме. Сейчас в городе открыто 18 детских библиотек и 23 – для взрослых. Два учреждения временно закрыты на ремонт, но для читателей действуют пункты книговыдачи. Так, посетители библиотеки им. Ф. Достоевского могут обратиться по адресу ул. Высотная, 23, а сотрудники детской библиотеки им. К. Чуковского принимают горожан в здании Краевой молодежной библиотеки на проспекте Металлургов, 14в.

Строгий формат работы в детской библиотечной системе не менялся с августа: посетителей на входе встречает стол приема и выдачи литературы, где процесс происходит без контакта с работником. Рядом располагается контейнер, куда нужно поместить упакованные в пакет книги. Все сданные издания находятся «на карантине» не меньше 5 дней, прежде чем их без опасений можно вернуть в книгооборот.

Маски, перчатки, антисептик, защитный экран... Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В филиалах ЦБС им. Горького читатели могут пройти до кафедры абонемента и получить книги уже там, если помещения позволяют соблюсти социальную дистанцию. Но неизменным остается запрет на посещение книжных залов – такое правило закреплено в рекомендациях Роспотребнадзора.

- Читатель может выбрать книги и журналы заранее, а по приходу в библиотеку получить уже готовый упакованный заказ. Пройти в зал и самостоятельно полистать книги пока запрещено, но можно попросить сотрудника принести интересующую книгу. Они покажут ее, полистают страницы, и если читатель захочет взять домой, упакуют для выдачи, – рассказывает Любовь Капустина, заведующая методическим отделом ЦГБ им. А.М. Горького.

В удаленном режиме сделать заказ можно как по телефону, так и через электронную почту или соцсети библиотек. Доступная в филиалах литература указана в электронных каталогах двух библиотечных систем:

- электронный каталог ЦГБ им. А.М. Горького,

- электронный каталог ЦБС для детей им. Н. Островского.

В библиотеках соблюдаются меры безопасности. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Забрать заказ можно без предварительной записи, но при посещении библиотеки нужно помнить об обязательных правилах безопасности: находиться в помещении можно только в защитной маске и пройдя на входе температурный контроль.

Напомним, что ситуация в городе повлияла и на временную отмену культурно-массовых мероприятий, а также заседаний разновозрастных клубов по интересам.

- Наша библиотека успела поработать буквально месяц после завершения ремонта, ведь в марте мы уже перестали принимать людей, – делится Надежда Морсина, заведующая детской библиотекой им. З. Космодемьянской. – После обновления у нас появилась красочная игровая для малышей, современная i-лаборатория, расширился и книжный фонд. Семьи с детьми ждут не дождутся, чтобы снова к нам попасть. Зато за эти месяцы у нас значительно повысилась онлайн-активность и появилась новая аудитория.

С начала весны сотрудники взрослых и детских библиотек активно ведут странички учреждений в социальных сетях. Там они размещают обзоры на интересные книги и литературные подборки, рассказывают о новинках фонда и писателях, а также проводят викторины, квизы и квесты на различные темы.