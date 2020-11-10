В Красноярске в Енисее около Успенского монастыря плавает машина

Фото группы ЧП Красноярск Вконтакте.

Фотография плавающей в Енисее машины появилась в соцсетях. Автомобиль погружен в воду, но не тонет и не плывет по течению

Пока известно, что информации о ДТП возле Успенского монастыря не было, а спасатели выехали на место.

Были ли в машине люди и что с ними случалось – остается только гадать. И пока трагических известий нет, пользователи социальных сетей позвонили себе пошутить над утонувшим автомобилем. Заметив работающие дворники, красноярцы высказали предположение, что водитель просто решил помыть машину: «…дворники поднятые, видать до последнего стекла мыл. Или глазам поверить не мог где он».

Упомянули и дорожную обстановку в Красноярске: «Каждый объезжает пробки как может», «Не очень хороший вариант доехать до Дивногорска».

Не забыли в комментариях и Успенский монстырь, возле которого плавает машина: «Сам в монастырь подался, а тачку бесовскую в святую воду сбросил».