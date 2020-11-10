Началось? В Красноярском крае закрыли въезд в Минусинск

Совсем недавно такие посты были и в Краснояске. Теперь они будут работать в Минусинске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Контрольно-пропускной пункт установлен на 425-м километре участка дороги Р-257 "Енисей" и здесь круглосуточно будут дежурить сотрудники полиции и медицинский персонал.

Въезжающие на территорию Минусинска и Минусинского района пройдут бесконтактную термометрию. Если будет обнаружена температура 37 градусов и выше или другие признаки респираторных заболеваний, людей не пропустят. Их отправят к врачу по месту жительства, информацию о заболевших передадут в медицинские организации.

Указ о введении ограничительных мероприятий на территории Минусинска и Минусинского района подписал Губернатор края Александр Усс.

Можно предположить, почему именно этот город стал первым населенным пунктом с ограниченным въездом: он находится на границе с другим регионом, с Хакасией. Даст ли эта мера какой-то значимый эффект – неизвестно. Напомним, весной очень долго работали такие посты и на въезде в Красноярск. Ничего, кроме неудобств, жители не получили.