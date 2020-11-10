В Красноярске, впервые в России, пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров

Фото: пресс-служба Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов г. Красноярск

Международная федерация лыжного спорта (FIS) назвала даты проведения первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в Красноярске. Соревнования пройдут с 15 по 28 марта 2021 года на трассах кластера «Сопка». Кластер «Сопка» уже принимал старты по фристайлу во время Зимней универсиады-2019 и финалы Кубка мира по акробатике и могулу. Но эти соревнования – новые для страны и города.

«Впервые в нашей стране пройдет первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров, – отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Предполагается, что на соревнования приедут 2-3 тысячи представителей спортивных делегаций, в состав которых войдут тренеры, спортсмены и различный технический персонал. На соревнованиях будет разыгрываться до 30 комплектов медалей во всех дисциплинах фристайла и сноуборда.

Напомним, Красноярск получил право на проведение турнира на онлайн-заседании совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое прошло 25 мая 2020 года.