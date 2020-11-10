В каких районах Красноярска построят четыре школы?

Одна школа уже почти готова! Фото: администрация Красноярска.

Сейчас в Красноярске строятся две школы. Одна, на 1280 мест, в жилом районе «Пашенный» на ул. Складская, совсем скоро сможет принять учеников. Ее начали строить летом 2019 года и вот она уже готова на 94%, заканчиваются внутренние отделочные работы.

«Объект исторический – это первая школа, которая будет возведена в Свердловском районе с советского периода», — отметил глава города Сергей Ерёмин.

Еще одна школа строится в микрорайоне «Бугач». Работы начались в конце августа 2020 года, а закончатся в 2022 году. Это будет самая большая школа Красноярска – на 1550 мест. И тоже исторический объект: первая школа в этом районе.

На 2021 год запланировано строительство еще двух школ (если будут выделены средства из вышестоящих бюджетов), в 3-м микрорайоне «Солнечном» на 1100 мест и школы в микрорайоне «Метростроитель» на 1280 мест.

«За последние три года, благодаря национальному проекту «Образование», в Красноярске было построено и введено в эксплуатацию четыре школы: №154 в VI микрорайоне Иннокентьевский, № 155 в микрорайоне Покровский, № 156 в микрорайоне Нанжуль-Солнечный и № 157 в микрорайоне Слобода Весны», - напомнил заместитель главы города Олег Животов.