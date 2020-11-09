В Туве школьники разрушили на кладбище 8 могил. Фото: ЧП - Тува.

На городском кладбище в Ак-Довураке в Туве вандалы разрушили 8 могил. Об этом сообщили в МВД России по республике.

Родственники усопших написали заявления в полицию. И через некоторое время вандалов нашли. Оказалось, это трое школьников – ученики пятого, шестого и седьмого классов. Они уже во всем сознались.

«Пошли на кладбище, чтобы чем-то поживиться после недавних похорон, - поведали подростки полицейским. – А там начали раскидывать венки, ломать ограды и памятники».

Двое приятелей пытались их остановить, но не получилось. Как выяснилось, повредившие надгробья школьники растут в неблагополучных семьях, состоят на учете в ПДН.

Ломали памятники, ограды, венки... Фото: ЧП - Тува.

Полицейские проводят проверку ЧП, родители детей привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

А в соцсетях пишут: «В любом случае виновные будут наказаны - если не властями, то Всевышним».