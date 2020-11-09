Завершены поиски пропавшего в Абакане после похода в гараж мужчины. Фото: Мария ЛЕНЦ

в Абакане (Хакасия) завершены поиски 63-летнего мужчины, который пропал после того, как вечером пошел ставить свой автомобиль в гараж. О нем не было ничего известно примерно сутки – с 8 ноября, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Почти сразу же после исчезновения жена мужчины обратилась в полицию. Она предположила, что с ним случилось что-то страшное. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Несколько часов оперативных действий, и пропавшего обнаружили. 9 ноября на 358-м километре трассы Абакан-Ак-Довурак под мостом нашли его машину. Перевернутой и искореженной. А в багажнике лежало тело владельца с явными признаками насильственной смерти.

Машину пропавшего нашли искореженной, а в багажнике было его тело. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проверяют тех, кто может быть причастен к преступлению, назначены экспертизы. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.