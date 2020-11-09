Сильный ветер снова накроет Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск опять накроет сильный ветер.

Во вторник, 10 ноября, порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии города.

При ухудшении погоды лучше не выходить на улицу. А, если пришлось это сделать, держитесь подальше от больших деревьев, рекламных баннеров. Также не стоит оставлять под ними автомобили.

При ЧП звоните 112.

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«Снова весна, погода сошла с ума» - это и нечто подобное можно сегодня прочитать в соцсетях красноярцев. Еще пару дней назад город засыпало снегом, а сейчас погода за окном больше похожа на март (подробнее).