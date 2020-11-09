На крыше дома в Туве найдено тело 11-летнего мальчика. Фото: Мария ЛЕНЦ

На крыше дома в Туве найден мертвым 11-летний мальчик. Трагедия произошла вечером 8 ноября в селе Самагалтай Тес-Хемского района, рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Тело ребенка обнаружил его дедушка. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи назвали причину гибели подростка: предварительно, это отравление бытовым газом.

Как выяснили полицейские, мальчик вместе с друзьями 9-11 лет играл на улице. Кто-то из школьников предложил попробовать газ. Остальные согласились: купили в магазине баллон, влезли на крышу дома.

Двое подростков, едва попробовав, сразу отказались. А один в какой-то момент почувствовал себя плохо – упал, потерял сознание. Друзья пытались ему помочь, но в себя он не приходил. Побежали за взрослыми, но было уже поздно.

- После случившегося следователи начали проверку, - говорят полицейские. – Установлено, что ребенок рос в неполной и малообеспеченной семье. Но на профилактическом учете она не состояла. На представителей других детей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.