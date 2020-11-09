Определено новое место для стелы «Красноярск». Фото: Мария ЛЕНЦ

Названо новое место для стелы «Красноярск». Напомним, ранее «Комсомольская правда – Красноярск» сообщала: символ города планируют перенести из-за расширения трассы «Сибирь».

Работы намечены на ночь – с 12 на 13 ноября – с полуночи до шести утра. В это время участок дороги от 808 до 812 километра будет перекрыт. Объезжаем через Северное шоссе – по схеме.

Кроме того, полностью закроют участок улицы Калинина, в районе здания № 167 (у кольца и съезда на трассу). Чтобы выехать из города, можно использовать проспект Котельникова.

Схема объезда.

А что же будет со стелой? Уникальную для того времени разработку красноярских инженеров (стела спроектирована так, что легко выдерживает большие нагрузки, притом совершенно автономно) сохранят. Для нее нашли новое место – у Дрокинской горы. Выбрали самую выгодную точку: при въезде оттуда открывается первый вид на Красноярск.

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Работы на дорогах края завершаются, и если с дорожным полотном они закончились при плюсовых температурах, то некоторые виды работ были отложены, поскольку не зависят от погоды. Это замена освещения, дорожных знаков и т.п. Также планируются некоторые работы по декмонтажу устаревших конструкций (подробнее).