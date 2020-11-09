Красноярцам с коронавирусом лекарства будут выдавать бесплатно

Красноярцам с ковидом лекарства будут выдавать бесплатно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска и края с подтвержденным коронавирусом лекарства будут выдавать бесплатно. Такое решение принял в понедельник, 9 ноября, оперативный штаб под руководством губернатора Александра Усса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что глава края усилил контроль за тем, как пациентов обеспечивают лекарствами. На минувшей неделе аптеки уже получили крупную партию противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения ОРВИ, гриппа и COVID-19.

На текущей неделе предстоит закупить лекарства для бесплатной выдачи больным, у которых подтвердили ковид. Препараты обещают развозить по домам. На их приобретение из федерального бюджета выделили 107 миллионов рублей.

Понятно, универсального лекарства от коронавируса пока не существует. Решение, какое именно средство нужно конкретному пациенту, будет принимать врач. Кому-то противовирусные, кому-то антибиотики, жаропонижающие, препараты для разжижения крови или гормональные...

Кроме того, на днях планируется дополнительно развернуть 505 мест в инфекционных госпиталях. Таким образом, всего в крае будет 6 030 коек для больных коронавирусом, рассказал министр здравоохранения Борис Немик.

Напомним, по данным на 9 ноября, количество заболевших в Красноярском крае превысило 29 тысяч человек. За сутки ковид подтвердили еще у 329, это новый антирекорд - с мая.