Сбил ребенка и бросил умирать: подозреваемый в смертельном ДТП водитель попал под уголовное дело в Красноярске

Подозреваемый в смертельном ДТП водитель попал под уголовное дело в Красноярске. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Водитель автомобиля Skoda Rapid, подозреваемый в смертельном наезде на ребенка 8 ноября на улице Водянникова в Красноярске, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, виновнику ДТП может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла в Покровке. Трое подростков переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Вдруг на них на скорости вылетела иномарка. Двое мальчишек успели отскочить, а третий нет. 13-летний школьник умер на месте – помочь ему не смогли, травмы были слишком тяжелыми.

А водитель, увидев, что натворил, дал по газам – скрылся. Чтобы его найти, ввели план «Перехват». И спустя несколько часов подозреваемый был задержан.

Мальчик умер на месте. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

«Малолетки выскочили - двое, я их пропускаю, и тут третий берет из-за них раз и выбегает, - заплетающимся языком пытался объяснить он полицейским. - Я не отказываюсь, что сбил человека. Но арестовываете меня не-за-кон-но».

После того, как провели медицинское освидетельствование, выяснилось: нетрезв был сильно - в крови 1,21 промилле алкоголя. Раньше его уже лишали прав за пьяную езду.

- Сейчас подозреваемый задержан, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Решается вопрос об избрании меры пресечения».