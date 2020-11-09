Заблудились, а уже темнело: 4 туристов спасли на красноярских Столбах в выходные

4 туристов спасли на красноярских Столбах в выходные. Фото: Мария ЛЕНЦ

В национальном парке Столбы под Красноярском за минувшие выходные спасли четырех туристов. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС края.

Суббота и воскресенье выдались очень теплыми, посетителей на Столбах было много. И не для всех поход сложился удачно.

Так, 7 ноября в окрестностях скалы Перья заблудились двое туристов. Сначала пытались найти дорогу обратно самостоятельно. Но не смогли, между тем стало темнеть. Поняв, что им грозит провести ночь в заснеженном лесу, позвонили родным, те обратились к спасателям. Через час сотрудники поста в нацпарке отыскали пропавших и доставили до улицы Свердловской, где их ждали близкие.

8 ноября – очередное ЧП. На первом Столбе застряли двое – мужчина и женщина 37 лет. Как выяснилось позже, турист при подъеме повредил ногу. Так что спуститься вниз сами он и его спутница не сумели. Пришлось звонить спасателям. Людей сняли со скалы и увезли на кордон Лалетино.

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На хребте Борус 8 ноября тоже пропали два туриста. Спасатели искали их весь и только с наступлением темноты заблудившиеся были обнаружены.