Объявлены поиски пропавших из психдиспансера в Канске двоих мужчин. Слева на фото Артем Белоглазов, справа Николай Паньшин. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Объявлены поиски двоих пациентов, пропавших из психоневрологического интерната в Канске Красноярского края. Это Артем Белоглазов и Николай Паньшин, о них ничего неизвестно с воскресенья, 8 ноября, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Мужчины самовольно ушли из интерната, расположенного по адресу: Канск, улица Муромская,10, - уточняют волонтеры. – Могут уехать автостопом в Красноярск.

Причем это уже не первый их побег. Пациенты пытались покинуть интернат также летом 2018 года, но их нашли и вернули.

Приметы Артема Белоглазова: на вид 35 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные вьющиеся, картавит, глаза косят.

Был одет: светлая футболка, черные штаны с белыми лампасами, спортивная кофта с голубыми вставками.

Приметы Николая Паньшина: на вид 40 лет, рост около 165 сантиметров, худощавый, короткие русые волосы, светлые глаза, на лице щетина.

Был одет: светлая футболка, серые штаны, спортивная темно-синяя кофта, зимние сапоги.

КОНКРЕТНО

Если вам известно, где находятся пропавшие, звоните 8(39161)-4-20-01 (полиция в Канске) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).