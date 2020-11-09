Красноярцы массово отказываются от новогодних корпоративов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские компании массово отказываются от проведения новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. Напомним, с 3 ноября в крае начали действовать новые ограничения, в том числе запрет на проведение торжеств (в основном, свадеб и юбилеев) в ресторанах и кафе.

Такой указ подписал глава региона Александр Усс. Конкретно о корпоративах в документе ничего не сказано. Тем не менее предприятия предпочли отметить новогодние торжества - ситуация слишком серьезная. Каждый день заражаются больше 300 человек.

«Раньше уже в октябре-ноябре заказов было десятки, - рассказал ТВК ведущий Руслан Токмаков. – Сейчас обращений единицы. И из-за ограничений все придется отменять».

По данным портала Работа.ру, от новогодних корпоративов отказались почти 70% компаний. А к концу ноября это может быть все 100%.

Есть организаторы, предлагающие корпоративы на открытом воздухе. Но где гарантия, что в новогоднюю ночь не ударит 40-градусный мороз? Еще вариант – онлайн корпоративы. Однако праздновать перед экраном у себя дома – в компании «виртуальных» коллег – готовы далеко не все.