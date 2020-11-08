ДТП с погибшим 11-летним мальчиком в Красноярске 8 ноября 2020: Двое детей успели отскочить, а третий нет

Мальчик погиб от полученным травм Фото: УГИБДД по краю

В Красноярске 8 ноября под колесами иномарки погиб 11-летний мальчик. Трагедия произошла на улице Любы Щевцовой, 70. Как рассказывают очевидцы, дети шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на дороге показалась белая «Škoda Rapid». Водитель даже не сбавил скорость, на полном ходу сбил одного из ребят и скрылся с места происшествия по улице Мужества. Пострадавший ребенок умер до приезда врачей «скорой».

Вот что рассказали свидетели происшествия:

«Двое детей успели отскочить, а третий нет. Водитель был пьян , и уехал с места пришествия».

«У меня знакомая в это время рядом шла, говорит, что он не ехал, он летел просто с огромной скоростью. И детей всех знаю, никто не бросился бы под машину».

Мальчик умер до приезда "скорой" Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вскоре предполагаемого виновника ДТП задержали сотрудники полка ДПС. Как сейчас рассказывают местные жители, 44-летний водитель бормотал: «Ребенок сам выскочил под колеса».

Водитель был пьян и скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД по краю

- В Красноярском наркологическом диспансере мужчина освидетельствован, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Установлено алкогольное опьянение - 1.21 миллиграмм на литр. Ранее водитель «Шкоды» уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.

Видео: ЧП-Красноярск.