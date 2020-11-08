Поиски 81-летней Клавдии Карпушиной завершены в Красноярске

Клавдия Сергеевна сейчас находится дома Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Красноярске поиски Клавдии Карпушиной завершились сообщением от волонтеров «НАЙДЕНА! ЖИВА!».

Напомним, 81-летняя бабушка пропала 8 ноября около 10 часов утра из магазина «Солгон» (Шумяцкого д.4). Почему сразу забили тревогу. Родственники рассказали, что Клавдия Сергеевна совершенно не ориентируется в городе и даже не сможет назвать свои данные.

Как только поступила информация о пропаже, была опубликована ориентировка в соцсетях:

Ориентировка Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

«Рост 156 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в бежевую куртку, бежевую шапку с цветком, темно-синие «дутыши», розовый халат».

Никто из кураторов не смог оперативно присоединиться к поискам. Поэтому вся работа легла на плечи «новобранцев». Молодые волонтеры-новички справились со своей задачей.

Да так, что руководитель КРОО «Поиск пропавших детей Красноярск» Оксана Василишина выразила им огромную благодарность. Вот что она рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск о ходе поисков:

Ориентировка Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

«Сегодня волонтеры–новички полностью одни, без координаторов, провели этот поиск. Весь день, меняя друг друга, они обходили и объезжали дворы в районе пропажи. Уже вечером поступила информация, что бабушку видели в совершенно другом месте, далеко от дома. Поиск был перемещен туда и вскоре волонтеры обнаружили пропавшую бабушку и передали ее родным! Спасибо вам огромное, ребята! Мы рады, что вы в наших рядах и что неравнодушны!».

Клавдия Сергеевна сейчас находится дома. С ней все хорошо.