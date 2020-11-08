«Я буду резать всех твоих коллег»: видео вооруженного нападения на офис банка в Туве попало в сеть

Грабитель протянул записку и достал нож Фото: МВД Тувы

Мужчина в медицинской маске зашел в офис банка. Взял талон и направился к свободному оператору. Протянул сотруднице сложенный в несколько раз лист бумаги. Пока она разворачивала и читала, достал большой нож и начал угрожающе его вертеть. Все это записала внутренняя камера видеонаблюдения 6 ноября в одном из офисов банка в Кызыле.

Вот каковы были требования «клиента»:

«Сиди тихо, не нажимай тревогу. Отдай мне 1000000 руб. Если не отдашь, я буду резать всех твоих коллег. Сохрани всем жизнь. У тебя 20 секунд. Не надо быть героем, все смерти будут на твоей совести. Мне осталось жить полгода и терять мне нечего».

Прочитав записку, девушка подняла глаза, увидела нож и закричала, тут же нажала тревожную кнопку. А грабитель бросился наутек.

Оперативники тщательно отсмотрели записи камер видеонаблюдения и содержание записки. Им удалось установить личность подозреваемого и отследить его маршрут.

- Спустя несколько часов после совершения преступления подозреваемый был задержан на территории микрорайона «Южный» и доставлен в полицию, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - Им оказался 42-летний житель Кызыла. В его квартире была изъята верхняя одежда, в которой он был в момент совершения преступления, а также нож.

Предполагаемый преступник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 (разбой). Следствие по делу продолжается.

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Как стало известно, грабители готовились совершить преступление еще с 2017 года. Приобрели старую машину для маскировки, оттачивали навыки стрельбы. Перед налетом даже набрали чужих волос в парикмахерской, чтобы раскидать в «шестерке» и сбить сыщиков со следа. Однако, как ни старались, сыщики оказались умнее. Через несколько дней вычислили и задержали всех трех подозреваемых, нашли и деньги (подробнее).