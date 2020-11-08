В Красноярске жители выбросили в мусорный бак горячую золу и едва не устроили пожар

Золу высыпали в мусорный бак еще горячую Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске в микрорайоне «Покровский» кто-то из местных жителей 7 ноября высыпал горячую золу из печи в мусорный бак, что едва не привело к пожару. К счастью, пожарные подоспели вовремя и дальше контейнера пламя не распространилось.

Как правильно избавиться от золы хозяевам домов с печным отоплением? Выкидывать не только раскаленные, но и горячие отходы запрещено категорически. Это может повредить контейнеры, стать причиной пожара на спецмашине или мусорном полигоне.

- Нужно помнить, что зола остается пожароопасной более суток за счет мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - Золу и шлак, выгребаемые из топок печей в частных домах, нужно тщательно пролить водой и сложить в безопасное место. Это может быть металлический контейнер или бак с крышкой. Не подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек.

Емкость со свежей золой нужно держать подальше от горючих материалов и построек. Нельзя ставить металлическое ведро со свежесобранной золой на пол, может загореться.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что нельзя высыпать золу на дороги, тротуары или другие места общего пользования.

За нарушение правил введены штрафы:

- для частных лиц: от 1 до 4 тысяч рублей;

- должностных – от 10 до 20 тысяч рублей;

- юридических – от 30 до 100 тысяч рублей.

При первых признаках пожара звоните в пожарную охрану по телефонам 101 или 112.