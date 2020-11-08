На Красноярский край обрушится сильный ветер

Синоптики прогнозируют сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

8 и 9 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-18 метров в секунду. Информация об этом опубликована на сайте регионального МЧС. На дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

Тем временем камеры уличного видеонаблюдения в одном из дворов левобережья запечатлели, как уже минувшей ночью ветер наводил свои порядки. Действие происходило возле дома 40 «И» в жилом комплексе «Рябиновый сад». Сильным порывом подняло в воздух пластиковый пруд.

«Пластиковый пруд болтало полночи по газону, машины не пострадали и нам очень повезло! Берегите себя, во дворах много плохо прикрепленных железных деталей сливов и крыш! Это может быть опасно!», - рассказали жители «Комсомольской правде» - Красноярск, а после обратились к своей управляющей компании: «Уважаемые работники управляющей компании «ИнвестБыт», жильцы надеются, что вы в ближайшее время устраните опасные недоделки, мы все хотим жить в безопасном ЖК».

Тем временем в МЧС во время сильного ветра советуют:

- на улицах города держаться подальше от крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать вблизи них автомобили;

- избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам;

- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

ВАЖНО

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.