На трассе в Красноярском крае один человек погиб при столкновении бензовоза и грузовика

Машины убирают с проезжей части с помощью автокрана Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярском крае на трассе Красноярск – Ачинск произошла смертельная авария. Фото опубликована в соцсети в группе ЧП-Красноярск. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, это произошло около 8 утра районе Козульки.

В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю рассказали, что по предварительным данным водитель грузового автомобиля «Mercedes» выехал на встречную полосу движения, где врезался во встречный бензовоз «MAN». Дизтоплива в нем на тот момент не было. Управляющий бензовозом мужчина от полученных травм скончался на месте, второй участник аварии не пострадал. Сейчас огромные покореженные машины убивают с проезжей части с помощью автокрана.

В ДТП погиб водитель бензовоза Фото: ЧП-Красноярск

На месте ДТП движение временно осуществляется реверсивно (по одной полосе). Дорожные полицейские вручную регулируют движение.

«Все еще перекрыто?», - интересуются в соцсетях.

«Два часа уже стоим», - ответил один из проезжающих мимо воителей.

Образовалась огромная пробка Фото: ЧП-Красноярск

Также сейчас в сети выдвигают свои версии случившегося:

«Возможно, уснул один из водителей, для обгона не то место…».

«Я считаю, федеральная трасса не должна быть по определению двухполосной, движение становится все интенсивнее, трасса не справляется».

Что на самом деле стало причиной аварии, еще предстоит выяснить сотрудника ГИБДД.