Самый читающий город Красноярского края – Минусинск, а самый читающий район - Каратузский

Хорошо, когда книги рядом! Фото: Мария ЛЕНЦ

Конкурс проводился с 1 июня по 15 октября 2020 года в двух номинациях «Самый читающий городской округ» и «Самый читающий муниципальный район». Было представлено 19 заявок, каждая содержала презентацию муниципального проекта по поддержке книги и чтения и справку о наиболее важных инициативах и достижениях.

На итоговую оценку влияли очень многие показатели, в их числе объем новых изданий, поступивших в библиотечный фонд в 2019 году в расчете на 1000 жителей; число обращений в библиотеку.

Победителем конкурса в номинации «Самый читающий городской округ» стал город Минусинск с историко-патриотическим онлайн-проектом «Слава, достойная памяти». Второе место в этой номинации занял город Зеленогорск с проектом «Музей редкой книги». Третье место – у города Лесосибирска с проектом «Читаем с Глашей».

Победителем в номинации «Самый читающий муниципальный район» признан Каратузский район с проектом «Каратуз литературный». Второе место занял Эвенкийский муниципальный район с проектом «Большой праздник книги». Третье место – у Партизанского района, представившего на конкурс проект «Читаем Тёркина вместе».