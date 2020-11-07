Жители Красноярского края собирают сладости для врачей, работающих в ковидных госпиталях и поликлиниках

Минутка отдыха у врачей и медсестер - чай и сладости. Фото: Мария ЛЕНЦ

Инициатива собрать для врачей самое необходимое появилась в Железногорске. В списке необходимого значились ручки, бумага, клей, вода и почему-то медицинские маски.

Координатор движения волонтеров-медиков в Красноярском крае Алена Миронова обратилась к красноярцам в своем Instagram: «Сейчас во всех поликлиниках города работают ковидные бригады. Это те врачи, средний медицинский персонал, который обслуживает людей с ковидом. Они работают 24/7 с огромной интенсивностью нагрузки, и не всегда люди успевают взять из дома чай, кофе, сахар и т.д. Я прошу, просто принесите по возможности. Мы все рассортируем и передадим медикам, которые работают амбулаторно».

Уточняется, что это должны быть продукты с большим сроком годности, которые не требуют хранения в холодильнике: чай, кофе, сахар, печенье, конфеты, вафли, пряники и т.д. По мере поступления все это будет распределяться по больницам и поликлиникам.

Куда принести:

Ул. Енисейская, 1. Ежедневно с 8 до 20 часов. 8(913)507-95-81 – Дарья.

Ул. Ленина, 49. В будни с 9 до 18 часов. 8(923)574-02-00 – Юлия.