Название новому буддийскому храму в Кызыле дал Далай-Лама

Фото: сайт правительства Тувы.

6 ноября прошел второй день Учений духовного лидера буддистов Далай-Ламы четырнадцатого для верующих России. Представители общественности российских городов задавали интересующие вопросы Его Святейшеству.

Туву представляли глава региона Шолбан Кара-оол и руководство Управления Камбы-Ламы. Глава республики попросил дать название новому храму в Кызыле, который будет достроен в 2021 году.

Далай-Лама одобрил строительство храма и предложил его назвать Обителью объяснения и практики учения Муни «Тубтен Шедруб Линг». Однако на приглашение приехать на открытие храма ответил, что из-за коронавируса пока отменил все поездки, но очень хочет побывать в Туве и воспользуется первой возможностью приехать.

Возведение храма в Кызыле Далай-Лама благословил ещё в 2011 году.

Напомним, что писал на своей странице в социальных сетях Глава Тувы «Снаружи храм похож на все буддийские сооружения. Однако интерьер будет совершенно уникальным, не имеющим аналогов в мире. Работа над его деталями уже началась, в частности, над колоннами и подиумом под статую Будды.