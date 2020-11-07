В красноярских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус, которыми можно воспользоваться самостоятельно

В последнее время аптека - самое популярное место у красноярцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь можно без помощи медиков узнать о наличии коронавируса в организме. Экспресс-тестами, которые появились в продаже, может воспользоваться даже неспециалист. И получить результат примерно через полчаса с достоверностью 99%.

В «Губернских аптеках», где появились в продаже эти тесты, пояснили, что они позволяют диагностировать коронавирус на ранней стадии. Тесты производства Южной Кореи.

Экспресс-тест стоит 2500 рублей, но в продаже они есть только в 8 аптеках Красноярска. О надличии тестов можно узнать по телефону 8 (800) 775 64 03.

Всего было привезено в город для продажи около тысячи экспресс-тестов, часть из них красноярцы уже купили.

Также красноярцы активно раскупают градусники и пульсоксиметры, чтобы самостоятельно следить за своим состоянием и не пропустить ухудшение. О нехватке противовирусных препаратов и антибиотиков уже известно, их тоже подвозят, предлагают аналоги.