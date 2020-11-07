В Красноярском крае подвели итоги клещевого сезона: 159 человек заболели энцефалитом, один скончался

В этом сезоне зараженных клещей было больше, а заболевших - меньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году пандемия коронавируса заслонила многие другие заболевания, типичные для Сибири и для Красноярского края. В их числе и энцефалит. Многие медучреждения прекратили вакцинацию, даже платную. Да и жители боялись делать прививки, чтобы не нагружать свой организм борьбой с вирусами. К тому же люди стали меньше выходить их дома, именно на пик клещевого сезона выпал режим самоизоляции. Все это отразилось на итогах клещевого сезона: в этом году меньше заболевших и умерших.

Итак, переходим к цифрам. За 9 мес. 2020 года зарегистрировано 159 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) против 288 случаев в 2019 году, показатель заболеваемости составил 5,8 на 100 тыс. населения против 10,0 за аналогичный период 2019 года и не превысил среднемноголетний уровень за последние 10 лет (15,4).

По поводу присасывания клещей за помощью обратились 15121 человек против 18798 человек в 2019 году, однако, детей стало больше: 3492 ребенка против 3449 в 2019 году.

В этом году от КВЭ умер один человек, в 2019-м их было 4.

Умерший был непривит против КВЭ, экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином не получал.

Еще одно заболевание, клещевой боррелиоз: за 9 месяцев 2020 года в крае зарегистрировано 155 случаев заболевания клещевым боррелиозом против 353 случаев за аналогичный период 2019 г., показатель заболеваемости составил 5,7 на 100 тысяч населения против 12,3 за аналогичный период 2019 г. и не превысил среднемноголетний уровень за последние 10 лет (10,4).

И, что интересно, зараженных клещей в этом году намного больше, чем в прошлом! Было исследовано на КВЭ 10785 клещей (в 2019 году – 12314), вирусофорность составила 2,4 %, что выше уровня 2019 г. (1,1 %). Исследовано на клещевой боррелиоз (КБ) – 11235 экземпляров (2019 году – 11854), из них положительных на КБ – 40,2 %, что выше уровня 2019 году (29,3 %). Выше зараженность и другими заболеваниями, которые передают клещи: эрлихиоз, анаплазмоз.