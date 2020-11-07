Восьмые сутки ледокол «Авраамий Завенягин» спасает на Енисее караван из семи судов, зажатый льдами

Фото: "Норникель".

В низовьях Енисея, в районе порта Дудинка, сложилась сложная ледовая обстановка, не позволяющая судам двигаться самостоятельно.

Восьмые сутки экипаж ледокола «Авраамий Завенягин», принадлежащий Заполярному транспортному филиалу (входит в структуру ПАО «ГМК «Норильский никель») спасает караван из семи судов транспортной компании «Сибирь-РечьТранс» (ООО ТК «СРТ»), зажатый льдами в районе Игарки.

Хроника событий такова:

- 26 октября утром, после загрузки на баржи ООО ТК «СРТ» порожних контейнеров, караван из семи судов (два буксира и пять барж), вышел из порта Дудинка в Красноярск.

- 27 октября во второй половине дня руководство ООО ТК «СРТ» обратилось в Заполярный транспортный филиал с просьбой об оказании помощи в ледокольной проводке каравана до поселка Туруханск в связи со сложной ледовой обстановкой на Енисее.

- 28 октября ледокол «Авраамий Завенягин» вышел из порта Дудинка в Игарку, 29 октября нагнал караван судов, которые со всех сторон были окружены льдами и не могли двигаться. Ледокол выводил их по одному.

- 6 ноября подведены первые итоги спасательной операции: пять судов уже находятся в безопасности. Еще одно судно в сопровождении ледокола прошло наиболее сложный участок торосов и находится в 70 км от порта Игарка. Одну баржу пришлось пока оставить из-за невозможности отбуксировать ее в свободное ото льда место.

Кстати, прогнозная дата льдообразования, 25 октября, была известна и Заполярный транспортный филиал сообщил об этом судовладельцам, находящимся в порту Дудинка. Порт Дудинка был готов обслужить все суда до этой даты, чтобы корабли могли безопасно уйти к месту базирования в Красноярск. Судовладельцы «СРТ» самостоятельно приняли решение задержаться для дозагрузки судна, в результате чего покинули порт позднее, и оказались в сложной ледовой обстановке.