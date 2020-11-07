В Красноярске демонтируют стелу на въезде в город, движение будет перекрыто

Фото: Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей»

Работы на дорогах края завершаются, и если с дорожным полотном они закончились при плюсовых температурах, то некоторые виды работ были отложены, поскольку не зависят от погоды. Это замена освещения, дорожных знаков и т.п. Также планируются некоторые работы по декмонтажу устаревших конструкций.

Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» сообщает, что в связи с производством работ по демонтажу стелы на 808 км трассы Р-255 «Сибирь» будет остановлено движение автотранспорта в период с 24.00 часов 12 ноября 2020 г. до 06.00 часов 13 ноября. Объезд будет организован через Северное шоссе. Все обозначено на схеме.

Водителям необходимо заблаговременно скорректировать свой маршрут в указанные промежутки времени. При возникновении внештатных ситуаций на дороге обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Енисей» по телефону (391) 2 650 112.