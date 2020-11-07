Житель Красноярска брал у своих друзей деньги и машины и пропадал

Обогатиться за счет друзей не получилось. Фото: Мария ЛЕНЦ

В дежурную часть полиции обратился 36-летний житель Красноярска и рассказал, что сам, своими руками передал ключи от своей машины «Мазда» стоимостью более 400 тысяч рублей своему знакомому. Тот просил выручить. Однако через три дня автомобиль к владельцу не вернулся, а знакомый перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Оказалось, что ранее судимый 38-летний красноярец изначально не планировал возвращать автомобиль собственнику, а планировал его продать, что и сделал.

В ходе предварительного следствия установлено, что этот человек причастен еще к двум имущественным преступлениям. Так, он оформил договор займа денежных средств с одним своим знакомым на общую сумму 440 тысяч рублей, а с другим договор аренды автомобиля с последующим выкупом на 200 тысяч рублей, но обязательства свои не выполнил, а деньги потратил.

Расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 (Мошенничество) и частью 3 статьи 160 (Присвоение) УК РФ завершено, дело передано в Октябрьский районный суд. Максимальное наказание по этим статьям - до 6 лет лишения свободы.