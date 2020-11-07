ХК «Енисей» сыграет первый домашний матч чемпионата России без зрителей

Фото ХК "Енисей"

В субботу, 7 ноября, на стадионе «Енисей» состоится открытие сезона 2020/2021 по хоккею с мячом в Красноярске.

В рамках чемпионата России среди команд Суперлиги пятнадцатикратный чемпион страны «Енисей» ждет в гости своего неизменного соперника по двум последним четвертьфиналам чемпионата страны – команду «Уральский трубник» из Первоуральска.

Торжественное открытие сезона состоится в 16.30, а сама игра начнется в 17.00. В этот день болельщиков ждут конкурсы, красочные номера, прямая связь с хоккеистами, находящимися на изоляции, и другие сюрпризы от ХК «Енисей». Более подробная информация – на официальном сайте и в социальных сетях клуба.

В связи с ограничениями, введенными в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, матчи команд мастеров в Красноярском крае проходят без зрителей на трибунах. Для любителей хоккея с мячом будет организована прямая трансляция встречи с «Уральским трубником» на официальном сайте клуба.

Напомним, что в предыдущем сезоне ХК «Енисей» стал бронзовым призером чемпионата России по хоккею с мячом. Федерацией хоккея с мячом России были отмечены сразу несколько игроков «Енисея». Лучшим бомбардиром сезона по системе «гол+пас» был признан Алмаз Миргазов, на его счету 105 очков. На втором месте рейтинга – капитан «Енисея» Сергей Ломанов с результатом в 92 балла. Лучшим ассистентом сезона был признан Максим Ишкельдин. На втором месте – игрок «Енисея» Олег Толстихин.