В Минусинске не будут переводить школы на удаленку

Школа теперь открыта во многих квартирах края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Минусинска Андрей Первухин встретился с журналистами и рассказал о ситуации с распространением коронавируса.

Сегодняшнюю ситуацию глава города определил как стабильно напряженную: заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией впервые в этом году превысила эпидемиологический порог. На 120 кроватей увеличен коечный фонд, для выездных медицинских бригад предоставлены 4 автомобиля «Газель», привлечены медработники и студенты-медики.

В связи с полной обеспеченностью образовательных учреждений антисептиками, термометрией, бактерицидными лампами перехода к дистанционному режиму обучения не планируется, на карантин будут отправляться отдельные классы по предписанию Роспотребнадзора в случае выявления заболевших.

«Мое глубокое убеждение — дети более защищены сейчас как в детских садах, так и в школах. Во-первых — это входной контроль: постоянное изменение температуры. Во-вторых, это контроль со стороны педагогов и медработников», — пояснил такое решение глава города Андрей Первухин.