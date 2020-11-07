В Красноярском крае объявлены поиски двух пропавших рыбаков

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте

Сегодня в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» появилось сообщение о пропаже 47-летнего жителя Красноярска Леонида Высоцкого. На самом деле, пропавших мужчин двое, они отправились на рыбалку еще 4 ноября на автомобиле УАЗ (буханка) темно-зеленого цвета, г/н С950МС124л.

Мужчины поехали в Манский р-он, п. Жержул , предположительно на р.Тубиль.

Леонид Высоцкий был одет: зеленая зимняя куртка, теплые темные штаны.

ВСЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОПАВШИХ, ИЛИ ИХ АВТОМОБИЛЯ - ПРОСЬБА СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(39146) 212- 33 ДЕЖ.ЧАСТЬ ОП с.ШАЛИНСКОЕ

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

Напомним, в октябре волонтеры получили 74 заявки на поиск пропавших. Дети до 13 лет и подростки, а их было 21, найдены все и все живы.

Из 6 пропавших пожилых людей один найден мертвым, еще один не найден.

Из пропавших взрослых нет вестей от 4-х человек. Еще один найден мертвым.