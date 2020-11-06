Tele2 получила 6 наград международной премии ContactCenterWorld

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил пять золотых и одну серебряную награду крупнейшей международной премии в области клиентского сервиса и контактных центров Contact Center World. Международные эксперты отметили индивидуальный подход Tele2 к обслуживанию абонентов, инновационность решений, использование соцсетей в клиентском сервисе и уникальные подходы к рекрутингу операторов. За победу в конкурсе боролись более 1600 компаний из 50 стран мира.

Канал дистанционных продаж и сервиса Tele2 впервые принимал участие в конкурсе ContactCenterWorld и успешно выступил в шести номинациях. В финале принимали участие более 200 компаний из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Tele2 завоевала золото в пяти категориях: «Лучший большой контактный центр», «Лучшая инновационная технология», «Лучшее использование социальных сетей в контактном центре», «Лучшая кампания рекрутинга», «Лучшая исходящая кампания». Оператор также получил серебро в шестой номинации «Лучший клиентский сервис».

Организатором премии Contact Center World выступает международная ассоциация контакт-центров – Global Association for Contact Center & Customer Engagement Best Practices.В состав жюри входят ведущие мировые эксперты индустрии контакт-центров и клиентского сервиса. В ходе голосования учитываются инновационность представленных решений, их влияние на клиентский опыт и операционную эффективность организаций.