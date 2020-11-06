В Красноярске аварийно отключились светофоры.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске из-за аварии отключились светофоры. Об этом предупредили в пресс-службе ГИБДД.
Не работают светофоры, находящиеся по адресам:
- проспект Свободный, район домов номер 10,28,28А, 32;
- улица Первых пионеров – у домов 13 и 15;
- улица Яковлева,46 и 59;
- Омская, 54;
- Мечникова, у домов 8, 11, 13, 40;
- Историческая, 111;
- Красномосковская, 25, 64, 76;
- Вильского, 3, 12, 14;
- улица 8 Марта, 20, 22Б;
- Демьяна Бедного, 11, 24, 59;
- Сады, 1К.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах и тротуарах.
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