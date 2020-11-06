Дома попробуем!

Красноярцы уже привыкли к продуктовому разнообразию на полках гастрономов и супермаркетов. Широкий ассортимент, яркие упаковки. Как выбрать то, что придётся по вкусу, если глаза разбегаются? Ну конечно же, надо попробовать! И такую возможность горожанам предоставила Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края.

В октябре и ноябре в магазинах «Командор», «Аллея» и «Красный Яр» каждую неделю по четвергам, пятницам и субботам проходят дегустации. Здесь можно бесплатно взять на пробу сыры, йогурты, сладости, крупы, масло и многое другое.

Формат дегустаций разработан с учётом особенностей эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом. Все продукты – в индивидуальных упаковках, попробовать их красноярцы смогут дома.

Записывайте адреса и даты!

Дегустации проходят во всех «Аллеях» города, а также в гастрономах «Красный Яр» по адресам: пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 120, ул. Весны, 1, ул. Высотная, 2, стр. 8, ул. Молокова, 54, ул. Комсомольский, 18 и ул. Карамзина, 25, пом.17.

С 5 по 7 ноября в «Аллеях» можно будет попробовать перловую кашу и сливочное масло «Село Родное», а в «Красных Ярах» – печенье «Сладкая Артель», пряники «КонТех» и йогурты «Село родное». Кроме того, 5 ноября в «Аллее» по адресу ул. Полтавская, 38/22 проходят дегустации сыров «Формаджи» – страчателлы и сулугуни.

С 12 по 14 ноября в гипермаркетах «Аллея» горожанам предложат оценить вкус гречневой каши «Село Родное» и молока «Семёнишна». А посетители торговой сети «Красный Яр» смогут попробовать масло «Филимоново» и полезные хлеба «ЯрХлеб». Отдельно 14-го ноября в «Красном Яре» на Карамзина, 25 будут представлены ещё и сыры страчателла и мини-моцарелла от сыроварни «Формаджи».

Следующие дегустации сыроварни «Формаджи» ждут красноярцев 19 ноября в «Красном Яре» по адресу ул. Весны, 1. В остальных «Красных Ярах» с 19 до 21 ноября покупателям предложат попробовать продукцию «Делси», а в «Аллеях» – полуфабрикаты «Золотая коллекция».

Завершатся ноябрьские дегустации 26-28 ноября дегустацией сыров «Семенишна» и «Сибиржинка», а также продукции «ЯрХлеб» в гипермаркетах «Аллея».

В «Красных Ярах» покупателям предложат продукцию «ЯрХлеб» и сгущенное молоко из столицы молока «Филимоново».

28 ноября в гипермаркете «Командор» на ул. 78 Добровольческой бригады, 12 можно будет взять на домашнюю дегустацию сыры от «Формаджи» – страчателлу и качотту трюфельную.

По четвергам и пятницам дегустации проходят с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 15:00.

В эти же дни в указанное время будут проходить консультации, где покупателей познакомят с проектом и предложат взять на дегустацию пряники «КонТех», конфеты «Краскон» или печенье «Сладкая Артель».