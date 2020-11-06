Красноярцы стали чаще брать ипотеку

Красноярцы в 2020 году чаще берут ипотеку Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края стали чаще оформлять ипотеку. За девять месяцев 2020 года на эти цели красноярцы взяли в банках 57,1 млрд рублей. Это на 44% больше, чем с января по сентябрь 2019 года.

В третьем квартале текущего года жители края получили 27,4 млрд рублей на покупку жилья, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как отметили в пресс-службе отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, росту ипотечного кредитования способствовало снижение процентных ставок.

- В третьем квартале 2020 года люди брали ипотеку в среднем под 7,4%. При этом в августе ставки были на историческом минимуме – 7,3%. Годом ранее, в аналогичном квартале 2019-го, средняя ставка равнялась 10%, – рассказали в пресс-службе.

Купить квартиру в новостройке можно по госпрограмме «Ипотека 6,5%» Фото: Мария ЛЕНЦ

Треть ипотечных денег в 2020 году (18,8 млрд рублей) красноярцы направили на покупку долевого строительства. Это на 62% больше, чем с января по сентябрь 2019 года. По объемам денег третий квартал в этом сегменте также стал рекордным: на приобретение долевого жители края получили 10,2 млрд рублей, больше в 2,5 раза больше, чем в аналогичном квартале годом ранее.

Объемы ипотечного кредитования на покупку жилья в новостройках увеличились благодаря госпрограмме «Ипотека 6,5%». Программа была запущена в апреле. По ее условиям квартиру можно купить у застройщика в кредит по льготной ставке – не выше 6,5%. На 1 октября 2020 года сумма кредитов по программе в крае достигла 9,8 млрд рублей.

- Стимулирующими факторами роста ипотечного сегмента стали государственная программа кредитования в новостройках под 6,5% и переход на проектное финансирование, когда деньги покупателей размещаются на эскроу-счетах и становятся доступными для застройщиков после ввода жилья. Важно, что сумма на счетах эскроу в пределах 10 млн рублей застрахована государственной системой страхования вкладов, - подчеркнул управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.