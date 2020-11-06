42 млрд рублей выдал банк «Открытие» бизнесу и населению Красноярского края

Банк «Открытие» в Красноярском крае значительно нарастил кредитование по итогам 9 месяцев 2020 года. Кредитный портфель в регионе с начала года увеличился на 72 процента и составил более 42 млрд рублей.

Наибольший рост продемонстрировал кредитный портфель корпоративно-инвестиционного сегмента – на 83%, достигнув 32,4 млрд рублей. Его рост сопровождался ростом средств крупнейших клиентов на счетах в банке «Открытие» почти в 2,5 раза.

Кредитный портфель физических лиц с начала года увеличился на 56 % и составил почти 7,3 млрд рублей. Было выдано 710 ипотечных кредитов, что почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Объем ипотечного кредитования при этом также увеличился более чем втрое - до 1,6 млрд рублей. «Существенную роль в этом сыграла программа господдержки по ипотеке, в рамках которой мы снизили ставку с 6,5 до 5,9 %, а также наши собственные льготные программы с красноярскими застройщиками и развитие отношений с партнерами», - считает Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.

Также в банке отмечают рост выдачи кредитов наличными – на 17% - и кредитных карт – на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хорошую динамику, в условиях экономической рецессии, показали портфели малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии. Кредитный портфель вырос на 20% с начала года, депозитный – на 28%.

«2020-й год стал годом испытаний для всех отраслей экономики, поэтому мы особенно старались найти для наших клиентов новые инструменты, предложить им лучшие условия, - подчеркивает Наталья Потапова. – Красноярская команда первой в банке «Открытие» одобрила строительной компании бридж-кредит. Приобретение крупных земельных участков для любого застройщика - серьезный инвестиционный проект, требующий больших вложений. Бридж-кредитование позволяет получить финансирование под проект будущего строительства, что максимально удобно для застройщика. Горжусь и тем, что мы оборудуем нашими торговыми терминалами крупную региональную розничную сеть: супермаркеты «Красный яр» и дискаунтеры «Батон». До конца года в них будет установлено более 600 терминалов. Мы этот год превращаем в год возможностей, прежде всего, для наших клиентов».