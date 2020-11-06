Заразились 382 учителя и 1047 детей: красноярские школы все же переведут на «дистанционку» из-за ковида

Красноярские школы все же переведут на «дистанционку» из-за ковида. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все школы Красноярска перейдут на дистанционное обучение. Как рассказали в пресс-службе мэрии, такое решение было принято из-за обострения ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, буквально накануне сообщалось, после каникул школам самим надо будет определиться, нужно или нет переходить на удаленное обучение. Исходя из индивидуального положения дел. Тогда как министерство образования края рекомендовало перевод на удаленку.

Уже на следующий день все изменилось. Учеников 5-11 классов все же отправят на дистанционное обучение, говорят в мэрии. Предварительная дата выхода на очное обучение - с 23 ноября.

К слову, с 1 сентября на карантин ушли примерно тысяча классов в 104 школах. Заразились ковидом 382 педагога и 1047 учеников (за первую неделю ноября, соответственно, плюс 150 и 229). На самоизоляции из-за контактов внутри семьи 50 учителей и 539 школьников.

Что касается перехода на дистанционное обучение начальных классов, тут решение по-прежнему должны принимать сами учебные заведения.